В России создали дрон-сапёр "Стрекоза" для дистанционного подрыва мин
БПЛА "Стрекоза". Обложка © ТАСС / Ura.ru / Владимир Жабриков
В России создали дрон "Стрекоза", который позволяет искать и ликвидировать мины с дистанционным электронным взрывателем. Об этом сообщил технический директор предприятия – разработчика этого беспилотника АО "Группа защиты-ЮТТА" Игорь Стукало.
"Принцип действия изделия: детектор нелинейных переходов размещается под БПЛА, по команде с земли он начинает облёт территории. Если на местности есть мины с радиоэлектронным взрывателем, то на экране монитора появляются красные флажки", — подчеркнул Стукало в беседе с РИА "Новости".
По словам разработчика, "Стрекоза" весит 12 килограммов и может летать на протяжении 50 минут. На дроне закрепляется шашка тротила, с помощью которой подрываются найденные мины. В комплект аппарата также входят четыре пары аккумуляторных батарей и зарядка. Устройство функционирует как в ручном, так и в автономном режиме, добавил Стукало.
Технический директор уточнил, "Стрекоза" прошла проверку Минобороны и Росгвардии. Первые серийные образцы уже используются в зоне СВО.
А ранее представитель оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк рассказала о достоинствах усовершенствования дрона-камикадзе Lancet ("Ланцет"). В настоящее время дальность полётов увеличилась с 40 до 60–70 километров. Эксперт добавила, что войска России с каждым разом улучшают дроны.