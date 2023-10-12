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12 октября, 19:29

Мантуров назвал сроки создания российского авиадвигателя тягой до 35 тонн

Мантуров: Авиадвигатель тягой до 35 тонн должен появиться к 2030 году

Объединённая двигателестроительная корпорация должна завершить работы над тяжёлым гражданским авиадвигателем ПД-35 до 2030 года. Такие планы анонсировал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Выступая в рамках Российского конгресса двигателестроителей, министр пояснил, что максимальная тяга силового агрегата пока неизвестна. Эта характеристика будет получена в марте 2024 года, когда производитель представит готовый демонстратор разработки.

"К 2030 году должен появиться двигатель с рабочим названием ПД-35. Не факт, что это будет 35 тонн,это будет, скорее всего, меньшей тягой: от 26 до 35", — отметил министр.

Отечественные самолёты будут востребованы за рубежом, уверены в Минпромторге

Отечественные самолёты будут востребованы за рубежом, уверены в Минпромторге

По мнению президента РФ Владимира Путина, именно антироссийские санкции Запада подтолкнули отечественные компании к работам над новыми авиадвигателями для гражданских самолётов. Политик подчеркнул, что раньше силовые агрегаты было удобнее закупать за рубежом, но после введения рестрикций эта возможность исчезла.

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АО "Объединённая двигателестроительная корпорация"

Илья Пушкарев
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