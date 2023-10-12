Мантуров назвал сроки создания российского авиадвигателя тягой до 35 тонн
Мантуров: Авиадвигатель тягой до 35 тонн должен появиться к 2030 году
Объединённая двигателестроительная корпорация должна завершить работы над тяжёлым гражданским авиадвигателем ПД-35 до 2030 года. Такие планы анонсировал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Выступая в рамках Российского конгресса двигателестроителей, министр пояснил, что максимальная тяга силового агрегата пока неизвестна. Эта характеристика будет получена в марте 2024 года, когда производитель представит готовый демонстратор разработки.
"К 2030 году должен появиться двигатель с рабочим названием ПД-35. Не факт, что это будет 35 тонн, — это будет, скорее всего, меньшей тягой: от 26 до 35", — отметил министр.
По мнению президента РФ Владимира Путина, именно антироссийские санкции Запада подтолкнули отечественные компании к работам над новыми авиадвигателями для гражданских самолётов. Политик подчеркнул, что раньше силовые агрегаты было удобнее закупать за рубежом, но после введения рестрикций эта возможность исчезла.