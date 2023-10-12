Мантуров назвал сроки создания российского авиадвигателя тягой до 35 тонн

Объединённая двигателестроительная корпорация должна завершить работы над тяжёлым гражданским авиадвигателем ПД-35 до 2030 года. Такие планы анонсировал глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Выступая в рамках Российского конгресса двигателестроителей, министр пояснил, что максимальная тяга силового агрегата пока неизвестна. Эта характеристика будет получена в марте 2024 года, когда производитель представит готовый демонстратор разработки.

"К 2030 году должен появиться двигатель с рабочим названием ПД-35. Не факт, что это будет 35 тонн, — это будет, скорее всего, меньшей тягой: от 26 до 35", — отметил министр.