Отечественные самолёты будут востребованы за рубежом, уверены в Минпромторге

Российские гражданские самолёты МС-21 и Superjet будут иметь спрос за рубежом, однако на мировой рынок планируется вывести их только после того, как будет удовлетворён внутренний спрос, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарной сессии "Двигателестроение на форсаже. Приоритеты отрасли в современных условиях".

"По мере выращивания производства и удовлетворения спроса внутри мы будем двигаться постепенно на внешние рынки. Если мы говорим про "Суперджет", про МС-21, про другие летательные аппараты, которые будут востребованы внешними заказчиками, а сегодня мы понимаем, что так и будет", — сказал Мантуров.