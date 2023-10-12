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12 октября, 17:53

Отечественные самолёты будут востребованы за рубежом, уверены в Минпромторге

Глава Минпромторга Мантуров: Российские самолёты будут востребованы за рубежом

<p>Обложка © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Российские гражданские самолёты МС-21 и Superjet будут иметь спрос за рубежом, однако на мировой рынок планируется вывести их только после того, как будет удовлетворён внутренний спрос, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на пленарной сессии "Двигателестроение на форсаже. Приоритеты отрасли в современных условиях".

"По мере выращивания производства и удовлетворения спроса внутри мы будем двигаться постепенно на внешние рынки. Если мы говорим про "Суперджет", про МС-21, про другие летательные аппараты, которые будут востребованы внешними заказчиками, а сегодня мы понимаем, что так и будет", — сказал Мантуров.

Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полёт

Глубоко модернизированный Ту-95МСМ совершил испытательный полёт

Ранее Лайф писал, что российские авиастроители передали Министерству обороны очередные серийные самолёты Су-57 и Су-35С. Истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний и протестированы в различных рабочих режимах военными лётчиками.

Александра Мышляева
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