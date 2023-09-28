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28 сентября, 09:26

ВКС России получили новейшую партию серийных истребителей пятого поколения

Вице-премьер Мантуров: ВКС России передали новую партию самолётов Су-57 и Су-35С

Российские авиастроители передали Министерству обороны очередные серийные самолёты Су-57 и Су-35С. Истребители поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний и протестированы в различных рабочих режимах военными лётчиками.

"Поставки идут в рамках выполнения гособоронзаказа, и до конца 2023 года российские войска получат самолёты следующей очереди", проанонсировал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого приводит в четверг пресс-служба Правительства РФ.

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Напомним, что буквально на днях "Ростех" передал ВКС России очередной обновлённый самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Он может обнаруживать новые типы летательных аппаратов и способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем прошлая модификация. Кроме того, стало известно, что в России снова будут производить танки Т-80. В последнее время у нас модернизировались и ремонтировались образцы старой бронетехники, при этом машины себя достойно показывают в зоне спецоперации на Украине, поэтому решено снова наладить выпуск с нуля.

Обложка ©

Пресс-служба Правительства РФ

Марина Калегина
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