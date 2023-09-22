"Ростех" передал ВКС очередной модернизированный самолёт А-50У

Госкорпорация "Ростех" передала ВКС России очередной обновлённый самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

"Холдинг "Росэлектроника" и Объединённая авиастроительная корпорация (входят в "Ростех") поставили в войска очередной модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У", — заявили в пресс-службе компании.

Там также отметили, что самолёт может обнаруживать новые типы летательных аппаратов и способен одновременно сопровождать большее количество целей и наводимых истребителей, чем прошлая модификация. Кроме того, современная аппаратура позволила снизить вес самолёта А-50У и увеличить дальность полёта и время нахождения в воздухе при выполнении боевых задач. Вместе с тем самолёт получил новую электронику и большие ЖК-мониторы. Также была улучшена эргономика воздушного судна, чтобы снизить утомляемость экипажа.

В "Ростехе" подчеркнули, что новое оснащение самолёта повышает дальность и скорость обнаружения воздушных, наземных и морских целей, а также эффективность противодействия противнику. Генеральный конструктор концерна "Вега" Вячеслав Михеев уточнил, что применение А-50У в зоне СВО позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты Украины и эффективно противостоять им. Он добавил, что в ближайшее время планируется завершить модернизацию ещё одного комплекса А-50.