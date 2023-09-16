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16 сентября, 07:08

Российские Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД

Минобороны: Российские бомбардировщики Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД. Их показал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лидеру КНДР Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи в Приморье. Видео с этим моментом опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Ким Чен Ын и Сергей Шойгу осматривают ракетоносцы Ту-160 в Приморье. Видео © Telegram / Минобороны России

"Ракеты Х-БД с дальностью более 6500 километров", — сказал командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

Он подчеркнул, что все представленные машины сделаны из строевых частей. Когда Кобылаш рассказывал об этом, Шойгу и Ким Чен Ын осматривали барабанную установку пуска через створки фюзеляжа. Кроме того, северокорейскому лидеру показали турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Отметим, что ракета для Ту-22М3 доработана для оснащения новыми боевыми частями с увеличенной массой до 1700 килограмм.

Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников"

Ким Чен Ыну показали новое вооружение фрегата "Маршал Шапошников"

Лайф сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын утром 16 сентября прибыл в Приморье, после чего направился на аэродром Кневичи. Там ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал".

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Telegram / Минобороны России

Светлана Оперук
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