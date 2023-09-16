Российские Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД. Их показал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лидеру КНДР Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи в Приморье. Видео с этим моментом опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что все представленные машины сделаны из строевых частей. Когда Кобылаш рассказывал об этом, Шойгу и Ким Чен Ын осматривали барабанную установку пуска через створки фюзеляжа. Кроме того, северокорейскому лидеру показали турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Отметим, что ракета для Ту-22М3 доработана для оснащения новыми боевыми частями с увеличенной массой до 1700 килограмм.