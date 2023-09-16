Российские Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД
Минобороны: Российские бомбардировщики Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД
Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новые крылатые ракеты Х-БД. Их показал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лидеру КНДР Ким Чен Ыну на аэродроме Кневичи в Приморье. Видео с этим моментом опубликовала пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Ким Чен Ын и Сергей Шойгу осматривают ракетоносцы Ту-160 в Приморье. Видео © Telegram / Минобороны России
"Ракеты Х-БД с дальностью более 6500 километров", — сказал командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.
Он подчеркнул, что все представленные машины сделаны из строевых частей. Когда Кобылаш рассказывал об этом, Шойгу и Ким Чен Ын осматривали барабанную установку пуска через створки фюзеляжа. Кроме того, северокорейскому лидеру показали турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Отметим, что ракета для Ту-22М3 доработана для оснащения новыми боевыми частями с увеличенной массой до 1700 килограмм.
Лайф сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын утром 16 сентября прибыл в Приморье, после чего направился на аэродром Кневичи. Там ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал".
Telegram / Минобороны России