ПВО уничтожила четыре дрона в Брянской, Тамбовской и Московской областях
За минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника: над Брянской, Тамбовской и Московской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Также ранним утром 14 ноября ещё один украинский дрон был сбит над Орловской областью. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, пострадавших и повреждений нет.
Обложка ©
Unsplash