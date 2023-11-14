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14 ноября, 05:43

ПВО уничтожила четыре дрона в Брянской, Тамбовской и Московской областях

За минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника: над Брянской, Тамбовской и Московской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации",  отметили в ведомстве.

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Также ранним утром 14 ноября ещё один украинский дрон был сбит над Орловской областью. Как сообщил губернатор региона Андрей Клычков, пострадавших и повреждений нет.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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