ПВО уничтожила четыре дрона в Брянской, Тамбовской и Московской областях

За минувшую ночь российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника: над Брянской, Тамбовской и Московской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение ночи 14 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.