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14 ноября, 05:44

Украинский беспилотник сбит над Орловской областью

Губернатор Клычков: В Орловской области сбили беспилотник ВСУ, пострадавших нет

Украинский беспилотник попытался атаковать северо-запад Орловской области утром 14 ноября, но был сбит силами ПВО. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

По его данным, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.

У села Ближнее в Белгородской области сбили очередной украинский дрон

У села Ближнее в Белгородской области сбили очередной украинский дрон

А ранее Лайф писал, что в Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с дрона. Инцидент произошёл недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района. Сначала стало известно об одном пострадавшем. Однако через несколько часов губернатор региона Роман Старовойт сообщил о втором раненом.

Обложка ©

Unsplash

Дарья Нарыкова
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