Украинский беспилотник сбит над Орловской областью

Украинский беспилотник попытался атаковать северо-запад Орловской области утром 14 ноября, но был сбит силами ПВО. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

По его данным, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.