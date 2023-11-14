Украинский беспилотник сбит над Орловской областью
Губернатор Клычков: В Орловской области сбили беспилотник ВСУ, пострадавших нет
Украинский беспилотник попытался атаковать северо-запад Орловской области утром 14 ноября, но был сбит силами ПВО. Об этом сообщает губернатор региона Андрей Клычков в телеграм-канале.
По его данным, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения.
А ранее Лайф писал, что в Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с дрона. Инцидент произошёл недалеко от села Попово-Лежачи Глушковского района. Сначала стало известно об одном пострадавшем. Однако через несколько часов губернатор региона Роман Старовойт сообщил о втором раненом.
Unsplash