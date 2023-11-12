У села Ближнее в Белгородской области сбили очередной украинский дрон

Очередной украинский беспилотник потерпел неудачу и был сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа над селом Ближнее", — написал он в телеграм-канале.

Предварительно, никаких разрушений в результате инцидента зафиксировано не было, но эту информацию всё ещё уточняют оперативные службы. Также, по словам Гладкова, никто из жителей региона не пострадал.