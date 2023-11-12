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12 ноября, 10:00

У села Ближнее в Белгородской области сбили очередной украинский дрон

Губернатор Гладков: Украинский БПЛА сбит в районе села Ближнее, пострадавших нет

Очередной украинский беспилотник потерпел неудачу и был сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа над селом Ближнее", — написал он в телеграм-канале.

Предварительно, никаких разрушений в результате инцидента зафиксировано не было, но эту информацию всё ещё уточняют оперативные службы. Также, по словам Гладкова, никто из жителей региона не пострадал.

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Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Брянской области

Ещё один беспилотник был сбит в Белгородской области сегодня ночью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Обложка ©

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Максим Плетнёв
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