Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что всё произошло в ночь на 12 ноября.
А минувшей ночью Киев планировал атаковать российские объекты в Смоленской и Московской областях — все попытки противника были пресечены силами ПВО. Один из аппаратов упал в подмосковной Коломне возле Конструкторского бюро машиностроения.
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