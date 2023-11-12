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12 ноября, 03:54

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что всё произошло в ночь на 12 ноября.

Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Брянской области

Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Брянской области

А минувшей ночью Киев планировал атаковать российские объекты в Смоленской и Московской областях — все попытки противника были пресечены силами ПВО. Один из аппаратов упал в подмосковной Коломне возле Конструкторского бюро машиностроения.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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