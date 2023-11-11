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10 ноября, 22:37

ПВО перехватила украинские дроны над Московской и Смоленской областями

МО РФ: Средства ПВО перехватили беспилотники в Московской и Смоленской областях

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории РФ с помощью беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны.

"10 ноября текущего года около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации",говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что средства ПВО перехватили два дрона — в Московской и Смоленской областях.

ПВО уничтожила украинский дрон над Тульской областью и перехватила два над Крымом

ПВО уничтожила украинский дрон над Тульской областью и перехватила два над Крымом

Напомним, ранее жители подмосковной Коломны сообщали о звуках взрывов в городе. Уточнялось, что они могли быть связаны с работой ПВО.

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ТАСС / Минобороны РФ

Никита Никонов
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