ПВО перехватила украинские дроны над Московской и Смоленской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории РФ с помощью беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны.

"10 ноября текущего года около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что средства ПВО перехватили два дрона — в Московской и Смоленской областях.