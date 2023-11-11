ПВО перехватила украинские дроны над Московской и Смоленской областями
МО РФ: Средства ПВО перехватили беспилотники в Московской и Смоленской областях
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку киевского режима совершить теракт на территории РФ с помощью беспилотников. Об этом сообщает Министерство обороны.
"10 ноября текущего года около 23:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.
Уточняется, что средства ПВО перехватили два дрона — в Московской и Смоленской областях.
Напомним, ранее жители подмосковной Коломны сообщали о звуках взрывов в городе. Уточнялось, что они могли быть связаны с работой ПВО.
ТАСС / Минобороны РФ