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10 ноября, 04:32

ПВО уничтожила украинский дрон над Тульской областью и перехватила два над Крымом

МО: Два беспилотника ВСУ перехвачены в Крыму, один уничтожен в Тульской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Киева совершить теракты на территории РФ с применением беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что два украинских дрона были перехвачены над Крымом, ещё один — уничтожен над территорией Тульской области.

Российские системы ПВО за сутки уничтожили 38 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки уничтожили 38 украинских беспилотников

Ранее силы ПВО сработали на уничтожение украинского дрона в Брянской области. По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Обложка ©

ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Никонов
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