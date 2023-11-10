ПВО уничтожила украинский дрон над Тульской областью и перехватила два над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытки Киева совершить теракты на территории РФ с применением беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"В течение ночи 10 ноября пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что два украинских дрона были перехвачены над Крымом, ещё один — уничтожен над территорией Тульской области.