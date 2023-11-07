Силы ПВО сработали на уничтожение украинского дрона в Брянской области

Над Суземским районом Брянской области уничтожен очередной украинский дрон самолётного типа. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 7 ноября, губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы Брянской области, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.