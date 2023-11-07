Силы ПВО сработали на уничтожение украинского дрона в Брянской области
Губернатор Богомаз: Над Суземским районом уничтожен беспилотник самолётного типа
Над Суземским районом Брянской области уничтожен очередной украинский дрон самолётного типа. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 7 ноября, губернатор региона Александр Богомаз.
"Силами ПВО Министерства обороны России пресечена атака украинских террористов", — проинформировал он подписчиков.
По словам главы Брянской области, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о пяти сбитых дронах над акваторией. При этом обломки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, после чего произошёл пожар.
Vk / Минобороны России