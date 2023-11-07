Регион

Уведомления отключены

7 ноября, 14:55

Силы ПВО сработали на уничтожение украинского дрона в Брянской области

Губернатор Богомаз: Над Суземским районом уничтожен беспилотник самолётного типа

Над Суземским районом Брянской области уничтожен очередной украинский дрон самолётного типа. Об этом сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 7 ноября, губернатор региона Александр Богомаз.

"Силами ПВО Министерства обороны России пресечена атака украинских террористов", — проинформировал он подписчиков.

По словам главы Брянской области, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

ПВО перехватила и уничтожила 17 беспилотников ВСУ над Чёрным морем и Крымом

ПВО перехватила и уничтожила 17 беспилотников ВСУ над Чёрным морем и Крымом

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о пяти сбитых дронах над акваторией. При этом обломки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, после чего произошёл пожар.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Марина Калегина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров