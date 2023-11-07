ПВО перехватила и уничтожила 17 беспилотников ВСУ над Чёрным морем и Крымом
Минобороны заявило о пресечении попытки Киева атаковать Крым 17 беспилотниками
Система противовоздушной обороны уничтожила девять и перехватила восемь беспилотников над Чёрным морем и Крымским полуостровом. Об этом сообщили в Минобороны России.
Всё произошло утром 7 ноября, уточнили в телеграм-канале ведомства. Работали дежурные средства ПВО.
Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о пяти сбитых дронах над акваторией. При этом обломки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, после чего произошёл пожар.
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