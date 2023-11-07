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7 ноября, 03:16

ПВО перехватила и уничтожила 17 беспилотников ВСУ над Чёрным морем и Крымом

Минобороны заявило о пресечении попытки Киева атаковать Крым 17 беспилотниками

Система противовоздушной обороны уничтожила девять и перехватила восемь беспилотников над Чёрным морем и Крымским полуостровом. Об этом сообщили в Минобороны России.

Всё произошло утром 7 ноября, уточнили в телеграм-канале ведомства. Работали дежурные средства ПВО.

Два дрона найдены и обезврежены в Воронежской области

Два дрона найдены и обезврежены в Воронежской области

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о пяти сбитых дронах над акваторией. При этом обломки одного из беспилотников упали на крышу частного дома, после чего произошёл пожар.

Обложка ©

Unsplash / Nikolay Vorobyev

Артур Лапсаков
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