Два дрона найдены и обезврежены в Воронежской области

В Воронежской области российские военные обнаружили и уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём телеграм-канале.

"Вооружёнными силами России на территории Воронежской области обнаружены и обезврежены два БПЛА. Никто не пострадал, разрушений на земле нет", — уточнил он.