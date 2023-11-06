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6 ноября, 11:39

Два дрона найдены и обезврежены в Воронежской области

Губернатор Гусев сообщил, что два беспилотника обезврежены в Воронежской области

В Воронежской области российские военные обнаружили и уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своём телеграм-канале.

"Вооружёнными силами России на территории Воронежской области обнаружены и обезврежены два БПЛА. Никто не пострадал, разрушений на земле нет", — уточнил он.

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Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сорвали очередную попытку Киева атаковать объекты на территории РФ. В Минобороны страны сообщили, что украинские БПЛА были уничтожены над Белгородской и Курской областями в ночь на 4 ноября.

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Татьяна Миссуми
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