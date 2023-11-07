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7 ноября, 02:18

Обломки сбитого беспилотника упали на крышу частного дома в Севастополе

Обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По данным Спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идёт ликвидация небольшого возгорания", — написал Развожаев в телеграм-канале, уточнив, что все службы продолжают контроль обстановки.

Система ПВО сбила шесть беспилотников над Крымом

Система ПВО сбила шесть беспилотников над Крымом

Напомним, всего система ПВО сбила пять беспилотников над акваторией. Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, все службы работают в штатном режиме.

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t.me / ГУ МЧС России по Республике Крым

Артур Лапсаков
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