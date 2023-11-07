Обломки сбитого беспилотника упали на крышу частного дома в Севастополе

Обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу частного дома в Андреевке. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"По данным Спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идёт ликвидация небольшого возгорания", — написал Развожаев в телеграм-канале, уточнив, что все службы продолжают контроль обстановки.