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2 ноября, 04:58

Система ПВО сбила шесть беспилотников над Крымом

Шесть украинских беспилотников уничтожено утром 2 ноября в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Один аппарат самолётного типа сбит над акваторией Чёрного моря, пять перехвачены над территорией полуострова.

Военные отражают атаку большого количества воздушных целей над Крымом

Военные отражают атаку большого количества воздушных целей над Крымом

А ранее сообщалось о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. Над мостовым переходом видна дымовая завеса. Также подобную маскировку военные применяли в районе Севастопольской бухты.

Обложка ©

Unsplash / Nikolay Vorobyev

Артур Лапсаков
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