Система ПВО сбила шесть беспилотников над Крымом
Шесть украинских беспилотников уничтожено утром 2 ноября в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Один аппарат самолётного типа сбит над акваторией Чёрного моря, пять перехвачены над территорией полуострова.
А ранее сообщалось о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту. Над мостовым переходом видна дымовая завеса. Также подобную маскировку военные применяли в районе Севастопольской бухты.
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Unsplash / Nikolay Vorobyev