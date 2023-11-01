Военные отражают атаку большого количества воздушных целей над Крымом
Российские военные отражают атаку большого количества воздушных целей над Крымом, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова", — написал он в телеграм-канале.
Он призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях: главное — не находиться на открытом пространстве, поскольку в случае работы ПВО основную опасность представляют осколки.
А ранее днём сообщалось, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, а над мостовым переходом видна дымовая завеса. Также дымовую маскировку военные применяли в районе Севастопольской бухты.
ТАСС / Сергей Мальгавко