Российские военные отражают атаку большого количества воздушных целей над Крымом, об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова", — написал он в телеграм-канале.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях: главное — не находиться на открытом пространстве, поскольку в случае работы ПВО основную опасность представляют осколки.