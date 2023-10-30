Один человек ранен из-за падения обломков ракеты в Севастополе

"Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет", — написал он в телеграм-канале.

Также обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. Так как сейчас каникулы, внутри были только ученики, находившиеся на дополнительных занятиях, их спустили в убежище сразу после сигнала о воздушной тревоге, никто не пострадал. Обломки нашли и у пляжей Учкуевка и Мокроусова, на приусадебном участке на улице Пасечной, во дворе на улице Мищенко. А в Хуторском проезде на Качинском шоссе осколки упали на жилые дома, серьёзных повреждений не зафиксировано.