Над Крымом сбито восемь ракет Storm Shadow

ВСУ днём 30 октября пытались атаковать цели в Крыму, выпустив восемь ракет Storm Shadow, но все они были сбиты. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты", — говорится в сообщении ведомства.