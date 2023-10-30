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30 октября, 10:55
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Над Крымом сбито восемь ракет Storm Shadow

ВСУ днём 30 октября пытались атаковать цели в Крыму, выпустив восемь ракет Storm Shadow, но все они были сбиты. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"30 октября около 13:00 мск пресечена попытка атаки киевского режима восемью крылатыми ракетами Storm Shadow по объектам на полуострове Крым. В результате отражения атаки дежурными средствами ПВО все ракеты сбиты", — говорится в сообщении ведомства.

Две цели сбиты в небе над Севастополем, обломки упали во двор школы

Две цели сбиты в небе над Севастополем, обломки упали во двор школы

Напомним, ранее сегодня в Крыму была объявлена воздушная тревога. Позже в Севастополе сработали средства ПВО, и губернатор города сообщил об уничтожении двух воздушных целей. Их обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Александра Вишнякова
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