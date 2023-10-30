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30 октября, 09:27
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На Крымском мосту и в Севастополе объявлена воздушная тревога после атаки украинских катеров

В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост временно перекрыт

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе и напомнил о рекомендациях. Соответствующий видеоролик с инструкциями появился в его телеграм-канале.

"Внимание всем! Воздушная тревога",  сказано в сообщении главы города.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя уточнила, что движение морского и наземного общественного транспорта приостановлено.

Также второй раз за сутки перекрыли движение по Крымскому мосту, который соединяет Краснодарский край с полуостровом, сообщается в телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.

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Напомним, что сегодня утром в акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены два безэкипажных украинских катера. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводился комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

Обложка ©

ТАСС / EPA / STRINGER

Андрей Бражников
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