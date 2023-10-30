На Крымском мосту и в Севастополе объявлена воздушная тревога после атаки украинских катеров
В Севастополе объявлена воздушная тревога, Крымский мост временно перекрыт
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе и напомнил о рекомендациях. Соответствующий видеоролик с инструкциями появился в его телеграм-канале.
"Внимание всем! Воздушная тревога", — сказано в сообщении главы города.
Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev
Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя уточнила, что движение морского и наземного общественного транспорта приостановлено.
Также второй раз за сутки перекрыли движение по Крымскому мосту, который соединяет Краснодарский край с полуостровом, сообщается в телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.
Напомним, что сегодня утром в акватории Чёрного моря были обнаружены и уничтожены два безэкипажных украинских катера. На внешнем рейде Севастопольской бухты проводился комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
ТАСС / EPA / STRINGER