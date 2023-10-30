На Крымском мосту и в Севастополе объявлена воздушная тревога после атаки украинских катеров

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил о воздушной тревоге в городе и напомнил о рекомендациях. Соответствующий видеоролик с инструкциями появился в его телеграм-канале.

"Внимание всем! Воздушная тревога", — сказано в сообщении главы города.

Памятка на случай воздушной тревоги в Севастополе. Видео © T.me / razvozhaev

Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя уточнила, что движение морского и наземного общественного транспорта приостановлено.

Также второй раз за сутки перекрыли движение по Крымскому мосту, который соединяет Краснодарский край с полуостровом, сообщается в телеграм-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.