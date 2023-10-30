ФСБ задержала россиянина по подозрению в передаче Киеву данных об обороне Крыма

В Севастополе силовики задержали россиянина, который подозревается в сборе информации об оборонительных объектах Крыма и её передаче украинским спецслужбам. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"В Севастополе по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена), задержан гражданин Российской Федерации", — говорится в заявлении.

Подозреваемый участвовал в работах по созданию сооружений обороны на полуострове весной 2023 года. Затем он передал украинской стороне сведения о них с точными географическими координатами.