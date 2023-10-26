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Регион
Опубликовано 26 октября 2023, 08:21
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В Красноярском крае поймали мужчину, сливавшего СБУ различные данные о регионе

В Красноярском крае силовики задержали мужчину, который подозревается в передаче СБУ информации об инфраструктуре субъекта. Об этом сообщает УФСБ РФ по региону.

"По подозрению в государственной измене задержан 23-летний житель Красноярского края. В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что молодой человек посредством интернет-мессенджера инициативно установил контакт с сотрудниками Службы безопасности Украины", — отметили в ведомстве.

Мужчина напрямую от СБУ получал задания по сбору сведений в регионе. Он фотографировал и снимал на камеру требуемые объекты и отсылал информацию по закрытым каналам связи. Кроме того, подозреваемый успел добыть данные о предполагаемом месте нахождения ВС РФ в Харцызске в ДНР. Он отметил строения на интерактивной карте и отправил снимок СБУ. Мужчина задержан. Возбуждено дело о госизмене.

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Ранее сообщалось, что ФСБ задержала 48-летнего жителя Крыма, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Он занимался организацией тайников с боеприпасами на территории полуострова. Мужчину задержали при изъятии из схрона пакета со взрывным устройством.

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Татьяна Миссуми
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