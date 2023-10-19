Двое россиян названивали в СБУ и просились воевать за Украину

Двое жителей Волгограда пытались установить контакт с СБУ и ВСУ, но пока им объявлено только официальное предостережение. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

Так, один из нарушителей позвонил сотрудникам вражеских спецслужб и запросил у них гражданство Украины, чтобы воевать на стороне ВСУ. Ещё одна фигурантка разбирательств неоднократно совершала попытки связаться с госорганами в Киеве, чтобы узнать о привилегиях для украинских военнослужащих. В ФСБ предупредили, что подобные действия ведут к государственной измене (ст. 275 УК РФ), за которую грозит тюремный срок.

"Действия указанных граждан создают условия для совершения преступлений, предусмотренных ст. 275 и ст. 275.1 УК России, указанным лицам объявлено официальное предостережение. УФСБ России по Волгоградской области предупреждает о неизбежности законного наказания за государственную измену", — отметили в ведомстве.