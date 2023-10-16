Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины
УФСБ: Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене
Силовики задержали жительницу Забайкальского края, которая подозревается в шпионаже в пользу Украины. По данным пресс-службы регионального УФСБ России, в её отношении возбуждено дело о государственной измене.
Следствием установлено, что девушка собирала данные о передвижении российской техники и войск по территории Забайкальского края. Полученные сведения она передавала украинским кураторам.
Сейчас подозреваемая находится под стражей. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".
Ранее силовики арестовали жителя Приморского края, которого обвиняют в шпионаже в интересах Минобороны Украины. Россиянин действовал по заданию украинской военной разведки. Он собирал данные об объектах военной инфраструктуры Приморья, а затем передавал их.
ТАСС / ФСБ РФ