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16 октября, 03:32

Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины

УФСБ: Жительницу Забайкалья задержали по подозрению в госизмене

Силовики задержали жительницу Забайкальского края, которая подозревается в шпионаже в пользу Украины. По данным пресс-службы регионального УФСБ России, в её отношении возбуждено дело о государственной измене.

Следствием установлено, что девушка собирала данные о передвижении российской техники и войск по территории Забайкальского края. Полученные сведения она передавала украинским кураторам.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".

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Ранее силовики арестовали жителя Приморского края, которого обвиняют в шпионаже в интересах Минобороны Украины. Россиянин действовал по заданию украинской военной разведки. Он собирал данные об объектах военной инфраструктуры Приморья, а затем передавал их.

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ТАСС / ФСБ РФ

Оксана Попова
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