Жительницу Забайкалья задержали за шпионаж в пользу Украины

Силовики задержали жительницу Забайкальского края, которая подозревается в шпионаже в пользу Украины. По данным пресс-службы регионального УФСБ России, в её отношении возбуждено дело о государственной измене.

Следствием установлено, что девушка собирала данные о передвижении российской техники и войск по территории Забайкальского края. Полученные сведения она передавала украинским кураторам.

Сейчас подозреваемая находится под стражей. В её отношении возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена".