В аэропорту Сыктывкара неизвестные хотели устроить диверсию, но их вовремя спугнули

Попытка диверсии была предпринята в международном аэропорту Сыктывкара. Неизвестные хотели поджечь здание электроподстанции с блоками управления радиомаяками, однако у них ничего не получилось. Об инциденте сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне утром работники заметили, что в постройке вскрыта решётка вентиляции, чувствуется явный запах бензина. В связи с этим было решено вызвать на место инцидента экстренные службы.

В данном здании возле аэропорта имени Истомина располагаются электроподстанция, блоки управления приводными радиомаяками, которые позволяют пилотам самолётов определять расстояние до посадочной полосы, и комната персонала. Именно в последней неизвестные снаружи отжали небольшое вентиляционное технологическое отверстие. На верёвке спустили пятилитровую канистру с бензином и с помощью коктейля Молотова пытались её поджечь. Однако диверсантов спугнули, и пожара, к счастью, не произошло. В данный момент безопасности движения пассажирских самолётов ничего не угрожает.