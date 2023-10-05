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5 октября, 06:50

В аэропорту Сыктывкара неизвестные хотели устроить диверсию, но их вовремя спугнули

SHOT: Попытка диверсии была предпринята в международном аэропорту Сыктывкара

Попытка диверсии была предпринята в международном аэропорту Сыктывкара. Неизвестные хотели поджечь здание электроподстанции с блоками управления радиомаяками, однако у них ничего не получилось. Об инциденте сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне утром работники заметили, что в постройке вскрыта решётка вентиляции, чувствуется явный запах бензина. В связи с этим было решено вызвать на место инцидента экстренные службы.

В данном здании возле аэропорта имени Истомина располагаются электроподстанция, блоки управления приводными радиомаяками, которые позволяют пилотам самолётов определять расстояние до посадочной полосы, и комната персонала. Именно в последней неизвестные снаружи отжали небольшое вентиляционное технологическое отверстие. На верёвке спустили пятилитровую канистру с бензином и с помощью коктейля Молотова пытались её поджечь. Однако диверсантов спугнули, и пожара, к счастью, не произошло. В данный момент безопасности движения пассажирских самолётов ничего не угрожает.

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Ранее сообщалось, что два железнодорожных состава были задержаны из-за диверсии в Краснодарском крае. Неизвестный рано утром подобрался к станции Крымская в Крымском районе и поджёг три шкафа — два релейных и один батарейный.

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ТАСС / Сергей Паршуков

Иван Косицын
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