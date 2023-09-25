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25 сентября, 06:07

На Кубани диверсант поджёг три релейных шкафа и задержал поезда

SHOT: В Краснодарском крае из-за диверсии задержали два поезда

Два железнодорожных состава были задержаны из-за диверсии в Краснодарском крае. По данным SHOT, накануне в седьмом часу утра неизвестный подобрался к станции Крымская в Крымском районе и поджёг три шкафа — два релейных и один батарейный.

Огонь быстро заметили и потушили, с места изъяли пластиковую полуторалитровую бутылку и банку энергетика, в обеих тарах нашли следы смеси бензина и масла. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", поджигателю грозит до 20 лет лишения свободы.

В Брянской области неизвестный попытался устроить диверсию на железной дороге

В Брянской области неизвестный попытался устроить диверсию на железной дороге

Лайф писал о задержании "рэмбо-диверсанта", голыми руками вырвавшего четыре трансформатора из релейного шкафа в подмосковном Подольске. Им оказался неоднократно судимый 24-летний житель Саратовской области.

Обложка ©

Unsplash

Матвей Константинов
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