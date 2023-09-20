ФСБ задержала шпиона, по чьей наводке ВСУ убили 14 человек ударом по больнице в Новоайдаре

"После начала спецоперации я решил помогать Украине. Я передавал информацию о перемещении российских военнослужащих. В августе по инициативе одного из сотрудников СБУ я выезжал на железнодорожные пути с целью диверсий", — рассказал задержанный.

В дальнейшем мужчина передавал Украине данные о местах дислокации военной техники РФ в зоне СВО. Задержанный на допросе признался, что именно по его наводке был нанесён удар по больнице в Новоайдаре, в результате которого 14 человек погибло и 24 ранено. Он рассказал, что его пообещали потом взять на службу в СБУ, а в случае попадания в плен ВС России — выкупить за десять тысяч долларов. В дальнейшем он совершал и другие диверсии по заданию Киева, за каждую получал по 2,5 тысячи гривен (6,5 тысячи рублей).