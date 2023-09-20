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Опубликовано 20 сентября 2023, 18:18
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ФСБ задержала шпиона, по чьей наводке ВСУ убили 14 человек ударом по больнице в Новоайдаре

ФСБ задержала в ЛНР шпиона за передачу данных о ВС РФ Украине

Больница в Новоайдаре после удара ВСУ в январе. Фото © Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC

Больница в Новоайдаре после удара ВСУ в январе. Фото © Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC

В ЛНР сотрудники ФСБ России задержали жителя посёлка Новоайдар, который сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили 20 сентября в пресс-службе регионального управления ФСБ России по республике.

ФСБ задержала в ЛНР шпиона за передачу данных о ВС РФ Украине. Видео © T.me / Zvezdanews

"После начала спецоперации я решил помогать Украине. Я передавал информацию о перемещении российских военнослужащих. В августе по инициативе одного из сотрудников СБУ я выезжал на железнодорожные пути с целью диверсий", — рассказал задержанный.

В дальнейшем мужчина передавал Украине данные о местах дислокации военной техники РФ в зоне СВО. Задержанный на допросе признался, что именно по его наводке был нанесён удар по больнице в Новоайдаре, в результате которого 14 человек погибло и 24 ранено. Он рассказал, что его пообещали потом взять на службу в СБУ, а в случае попадания в плен ВС России — выкупить за десять тысяч долларов. В дальнейшем он совершал и другие диверсии по заданию Киева, за каждую получал по 2,5 тысячи гривен (6,5 тысячи рублей).

"С начала 2022 года фигурант получал от иностранной разведки задания собирать и передавать сведения военного характера, в рамках выполнения которых обнаруживал скрытые позиции и места дислокации военной техники Вооружённых сил РФ", — сообщили в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса (УК) РФ о шпионаже.

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Напомним, 28 января Вооружённые силы Украины выпустили по зданию районной больницы в Новоайдаре ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS. По данным Минобороны РФ, в результате атаки 14 человек погибли, ещё 24 получили ранения разной степени тяжести. Министерство пообещало наказать всех причастных.

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Александра Мышляева
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