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10 октября, 07:44

Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ арестовала жителя Приморья, который передавал данные украинской разведке

Силовики арестовали жителя Приморского края, которого обвиняют в шпионаже в интересах Минобороны Украины. Об этом рассказал представитель регионального управления ФСБ РФ. Известно, что злоумышленник передавал сведения украинской разведке.

"ФСБ РФ пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — сообщил представитель ведомства в беседе с РИА "Новости".

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Уточняется, что россиянин действовал по заданию украинской военной разведки. Он собирал данные об объектах военной инфраструктуры Приморья, а затем передавал их. При этом мужчина осознавал, что эту информацию могут использовать против безопасности РФ. Возбуждено уголовное дело о госизмене, обвиняемого взяли под стражу.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Крыму возбудили уголовное дело по статье о госизмене против жителя Краснодара. Мужчина пытался уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Россиянин приехал в Армянск (Крым), где попытался попасть на украинскую территорию через Херсонскую область.

Обложка ©

Shutterstock

Илья Суриков
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