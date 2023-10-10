Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины

Силовики арестовали жителя Приморского края, которого обвиняют в шпионаже в интересах Минобороны Украины. Об этом рассказал представитель регионального управления ФСБ РФ. Известно, что злоумышленник передавал сведения украинской разведке.

"ФСБ РФ пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины", — сообщил представитель ведомства в беседе с РИА "Новости".

Уточняется, что россиянин действовал по заданию украинской военной разведки. Он собирал данные об объектах военной инфраструктуры Приморья, а затем передавал их. При этом мужчина осознавал, что эту информацию могут использовать против безопасности РФ. Возбуждено уголовное дело о госизмене, обвиняемого взяли под стражу.