Против экс-адвоката Ильи Новикова* возбудили уголовное дело о госизмене

Против бывшего члена Адвокатской палаты Москвы и экс-игрока телешоу "Что? Где? Когда?" Ильи Новикова* возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Об этом рассказали в ФСБ. Экс-адвоката подозревают в "переходе на сторону противника".

"Задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты города Москвы Новикова Ильи Сергеевича* к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника", — указали в ФСБ.

Уточняется, что после начала СВО Новиков* покинул Россию, а после оказался на Украине. Там он вступил в ряды Сил территориальной обороны Незалежной. Он служит там до сих пор, занимаясь пропагандистской работой.