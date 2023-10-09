Против экс-адвоката Ильи Новикова* возбудили уголовное дело о госизмене
ФСБ обвинила в госизмене бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Новикова*
Против бывшего члена Адвокатской палаты Москвы и экс-игрока телешоу "Что? Где? Когда?" Ильи Новикова* возбудили уголовное дело по статье о госизмене. Об этом рассказали в ФСБ. Экс-адвоката подозревают в "переходе на сторону противника".
"Задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты города Москвы Новикова Ильи Сергеевича* к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника", — указали в ФСБ.
Уточняется, что после начала СВО Новиков* покинул Россию, а после оказался на Украине. Там он вступил в ряды Сил территориальной обороны Незалежной. Он служит там до сих пор, занимаясь пропагандистской работой.
Напомним, Илья Новиков* покинул Россию и занял ярую проукраинскую позицию. С начала СВО он систематически дискредитирует ВС РФ. В ноябре 2022 года его включили в реестр иностранных агентов. В конце прошлого года МВД объявило его в розыск по одной из статей Уголовного кодекса РФ. В июне 2023 года Адвокатская палата Москвы лишила Новикова* статуса адвоката.
* Внесён в реестр физлиц-иноагентов.
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko