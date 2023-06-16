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16 июня, 10:33

Бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Илью Новикова лишили статуса адвоката

<p>Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko</p>

Обложка © ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Адвокатская палата Москвы лишила бывшего игрока телешоу "Что? Где? Когда?" Илью Новикова* статуса адвоката, следует из опубликованного решения.

"Применить к адвокату меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката", говорится в документе.

Причиной называется недостойное поведение юриста и совершение им действий, направленных на подрыв доверия в виде систематического игнорирования норм профессиональной этики.

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Напомним, Илья Новиков покинул Россию несколько лет назад, заняв ярую проукраинскую позицию. С начала спецоперации он систематически дискредитирует ВС России, а в ноябре 2022 года был включён в реестр иностранных агентов. В конце прошлого года МВД объявило его в розыск по одной из статей Уголовного кодекс РФ.

* Признан иностранным агентом.

Матвей Константинов
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