Бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Илью Новикова лишили статуса адвоката
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Адвокатская палата Москвы лишила бывшего игрока телешоу "Что? Где? Когда?" Илью Новикова* статуса адвоката, следует из опубликованного решения.
"Применить к адвокату меру дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката", — говорится в документе.
Причиной называется недостойное поведение юриста и совершение им действий, направленных на подрыв доверия в виде систематического игнорирования норм профессиональной этики.
Напомним, Илья Новиков покинул Россию несколько лет назад, заняв ярую проукраинскую позицию. С начала спецоперации он систематически дискредитирует ВС России, а в ноябре 2022 года был включён в реестр иностранных агентов. В конце прошлого года МВД объявило его в розыск по одной из статей Уголовного кодекс РФ.
* Признан иностранным агентом.