Бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Илью Новикова лишили статуса адвоката

Напомним, Илья Новиков покинул Россию несколько лет назад, заняв ярую проукраинскую позицию. С начала спецоперации он систематически дискредитирует ВС России, а в ноябре 2022 года был включён в реестр иностранных агентов. В конце прошлого года МВД объявило его в розыск по одной из статей Уголовного кодекс РФ.