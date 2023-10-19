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Регион
Опубликовано 19 октября 2023, 04:47
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В Приморье за госизмену задержали россиянина — шпиона Украины

Житель Владивостока задержан за госизмену из-за передачи Главному управлению разведки Украины сведений о предприятиях военно-промышленного комплекса региона. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Приморью.

"Проведённым комплексом оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги. По заданию кураторов из ГУР МО Украины приморец собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК края", — рассказали в пресс-службе.

Задержанный полностью осознавал возможность использования переданных Украине сведений против безопасности России, пояснили в спецслужбе. В отношении шпиона возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Госизмена". Фигурант находится под стражей. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в управлении.

Жителя Ставрополья задержали за госизмену
Жителя Ставрополья задержали за госизмену

А ранее российские спецслужбы на границе с Казахстаном задержали жителя Петрозаводска, который планировал воевать за ВСУ. Мужчина выступал против проведения СВО. Он купил медикаменты, амуницию и нашёл тех, кто помог бы ему уехать на Украину, чтобы воевать против России.

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Андрей Бражников
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