В Приморье за госизмену задержали россиянина — шпиона Украины

Житель Владивостока задержан за госизмену из-за передачи Главному управлению разведки Украины сведений о предприятиях военно-промышленного комплекса региона. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Приморью.

"Проведённым комплексом оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления установлен житель Владивостока, инициативно установивший контакты с представителями спецслужб Украины и предложивший им свои услуги. По заданию кураторов из ГУР МО Украины приморец собирал и передавал украинской разведке сведения о военных объектах и предприятиях ВПК края", — рассказали в пресс-службе.

Задержанный полностью осознавал возможность использования переданных Украине сведений против безопасности России, пояснили в спецслужбе. В отношении шпиона возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ "Госизмена". Фигурант находится под стражей. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в управлении.