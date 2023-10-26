К проверке Яны Трояновой подключились ФСБ и Росфинмониторинг

К проверке актрисы из сериала "Ольга" Яны Трояновой подключились ФСБ и Росфинмониторинг. Поводом стали её антироссийские высказывания, в том числе сравнение России с "изнасилованной бабой".

Как стало известно SHOT , после того как высказываниями Трояновой заинтересовался Департамент по защите национальных интересов от внешнего влияния Минюста РФ и написал соответствующий документ в ФСБ, перед звездой "Ольги" замаячили серьёзные проверки. Возбуждение уголовного дела, по словам источника телеграм-канала, вполне реально.

Напомним, покинувшая Россию актриса Яна Троянова в новом интервью наговорила на целый срок. Она сравнила нашу страну с "изнасилованной бабой", заявив, что тут живут "одни алкаши". Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов призвал внести актрису в список иноагентов и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. Поливание грязью России способно приносить сбежавшим артистам определённые бонусы, уверен Шолохов. А второй причиной он назвал банальную злость. Троянова — давно не звезда, поэтому, потеряв заработок в российском кино, она озлобилась и не следит за языком.