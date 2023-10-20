"Изнасилованная баба и алкаши": Звезда сериала "Ольга" наговорила на 5 лет тюрьмы в новом интервью
Яну Троянову требуют проверить после сравнения России с "изнасилованной бабой"
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Покинувшая Россию актриса Яна Троянова в новом интервью наговорила на целый срок. Она сравнила нашу страну с "изнасилованной бабой", заявив, что тут живут "одни алкаши". Теперь ей может грозить до пяти лет тюрьмы, сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, на её нелестные высказывания перед украинскими журналистами обратили внимание общественники и не смогли пройти мимо. Троянова жёстко прошлась по своей родине. Сбежавшая артистка заявила, что население страны повально страдает алкоголизмом и всегда находится в подчинённом положении. К тому же "мужик" России — такой же пьяница, который жмёт руку насильникам.
Теперь в отношении Трояновой и её высказываний требуют провести проверку и признать её иноагентом, а также возбудить уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". При этом председатель общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев отметил в беседе с Лайфом, что всё, о чём актриса говорит по отношению к России, — это те проблемы, с которыми она сама и борется, ведь всем известно о её алкоголизме.
"Поступки, совершаемые ею, — это политическая проституция. По сути, она просто пытается выслужиться перед своими западными хозяевами, чтобы продолжать спать на французском матрасе с клопами. Глупая женщина, променявшая крупные гонорары и роли в сериалах на вечное скитание и попрошайничество в Европе. Но за оскорбление граждан России придётся ответить, поэтому просим признать её иногентом и проверить в рамках закона", — подчеркнул Зайцев.
Напомним, Яна Троянова уехала из России и стала яро поддерживать Украину. С осени 2022 года героиня сериала "Ольга" проживает во Франции, а жизнь на родине называет "адом". Ранее общественники уже призывали признать её иностранным агентом, а платформа ТНТ-Premier и сайт телеканала ТНТ удалили сериал из доступа.