"Изнасилованная баба и алкаши": Звезда сериала "Ольга" наговорила на 5 лет тюрьмы в новом интервью

Покинувшая Россию актриса Яна Троянова в новом интервью наговорила на целый срок. Она сравнила нашу страну с "изнасилованной бабой", заявив, что тут живут "одни алкаши". Теперь ей может грозить до пяти лет тюрьмы, сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, на её нелестные высказывания перед украинскими журналистами обратили внимание общественники и не смогли пройти мимо. Троянова жёстко прошлась по своей родине. Сбежавшая артистка заявила, что население страны повально страдает алкоголизмом и всегда находится в подчинённом положении. К тому же "мужик" России — такой же пьяница, который жмёт руку насильникам.

Теперь в отношении Трояновой и её высказываний требуют провести проверку и признать её иноагентом, а также возбудить уголовное дело по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". При этом председатель общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев отметил в беседе с Лайфом, что всё, о чём актриса говорит по отношению к России, — это те проблемы, с которыми она сама и борется, ведь всем известно о её алкоголизме.