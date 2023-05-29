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29 мая, 13:01

Звезда сериала "Ольга" эмигрировала во Францию и назвала жизнь в России "адом"

Звезда сериала "Ольга" Яна Троянова эмигрировала во Францию осенью 2022 года

<p>Актриса Яна Троянова. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Aleksandr Mamaev</p>

Актриса Яна Троянова. Обложка © ТАСС / Ura.ru / Aleksandr Mamaev

Актриса Яна Троянова, известная широкому кругу зрителей по главной роли в сериале "Ольга", последние несколько месяцев проживает во Франции. Туда она уехала после окончания съёмок драматической комедии.

"Мне было опасно оставаться. Я уехала 15 октября. Удивительно, что как раз заканчиваются съёмки "Ольги"... Я в Версале, но мы тут не будем оставаться. Для меня это пока слишком по-пенсионерски. Но не могу и в шумном Париже. На Монмартре у меня стащили телефон. Поеду дальше, но моя база — Франция", — сказала Троянова в интервью Юрию Дудю*.

Актриса добавила, что через четыре года сможет получить вид на жительство, а пока ей нужно "интегрироваться". При этом Троянова призналась, что её мечта — уехать в Африку и пропасть, но пока "совесть не позволяет". Также она раскритиковала Россию.

"Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда ты вынужден ломать башку, где взять пожрать, а ещё, извини, бухнуть. Ты постоянно в этом вертишься", — сказала звезда сериала "Ольга".

По словам артистки, она родилась на дне, а жизнь в России — "ад".

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* Признан иностранным агентом.

Никита Никонов
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