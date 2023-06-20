Сериал "Ольга" с критиковавшей Россию актрисой Трояновой пропал из онлайн-кинотеатров

Неполадки на ресурсах пользователи начали замечать со вчерашнего дня. Сначала при поиске комедии страницы сайтов выдавали ошибку, а теперь сериал и вовсе пропал. Не исключено, что поводом для такого решения стали недавние высказывания главной героини — Яны Трояновой. Актриса, покинувшая Россию, в интервью, которое дала Юрию Дудю*, назвала жизнь в стране адом и раскритиковала родину.