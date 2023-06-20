Сериал "Ольга" с критиковавшей Россию актрисой Трояновой пропал из онлайн-кинотеатров
Сериал "Ольга" с Яной Трояновой пропал из поисков онлайн-кинотеатров
Кадры из сериала "Ольга". Обложка © Kino-teatr.ru
С платформы ТНТ-Premier и сайта телеканала ТНТ пропал сериал "Ольга", рассказывающий зрителю о жизни "простой русской женщины" из московского Чертанова.
Ошибка на сайте ТНТ-Premier при поиске сериала "Ольга". Скриншот © Premier.one
Неполадки на ресурсах пользователи начали замечать со вчерашнего дня. Сначала при поиске комедии страницы сайтов выдавали ошибку, а теперь сериал и вовсе пропал. Не исключено, что поводом для такого решения стали недавние высказывания главной героини — Яны Трояновой. Актриса, покинувшая Россию, в интервью, которое дала Юрию Дудю*, назвала жизнь в стране адом и раскритиковала родину.
Ошибка на сайте телеканала ТНТ при поиске сериала "Ольга". Скриншот © tnt-online.ru
Кстати, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил признать Яну Троянову иностранным агентом. Общественник уже направил обращение в Генпрокуратуру и призвал проверить её на причастность к спонсированию украинской армии.
* Признан иностранным агентом.