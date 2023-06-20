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20 июня, 08:53

Сериал "Ольга" с критиковавшей Россию актрисой Трояновой пропал из онлайн-кинотеатров

Сериал "Ольга" с Яной Трояновой пропал из поисков онлайн-кинотеатров

<p>Кадры из сериала "Ольга". Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/117932/foto/i2/689324/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a></p>

Кадры из сериала "Ольга". Обложка © Kino-teatr.ru

С платформы ТНТ-Premier и сайта телеканала ТНТ пропал сериал "Ольга", рассказывающий зрителю о жизни "простой русской женщины" из московского Чертанова.

Ошибка на сайте ТНТ-Premier при поиске сериала "Ольга". Скриншот © Premier.one

Ошибка на сайте ТНТ-Premier при поиске сериала "Ольга". Скриншот © Premier.one

Неполадки на ресурсах пользователи начали замечать со вчерашнего дня. Сначала при поиске комедии страницы сайтов выдавали ошибку, а теперь сериал и вовсе пропал. Не исключено, что поводом для такого решения стали недавние высказывания главной героини — Яны Трояновой. Актриса, покинувшая Россию, в интервью, которое дала Юрию Дудю*, назвала жизнь в стране адом и раскритиковала родину.

Ошибка на сайте телеканала ТНТ при поиске сериала "Ольга". Скриншот © tnt-online.ru

Ошибка на сайте телеканала ТНТ при поиске сериала "Ольга". Скриншот © tnt-online.ru

Кстати, ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил признать Яну Троянову иностранным агентом. Общественник уже направил обращение в Генпрокуратуру и призвал проверить её на причастность к спонсированию украинской армии.

* Признан иностранным агентом.

Николь Вербер
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