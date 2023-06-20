Психолог уличила звезду сериала "Ольга" в неподвластной тяге к спиртному
Психолог Дианова заявила о явном алкоголизме Яны Трояновой
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Уехавшая из России Яна Троянова страдает алкоголизмом, считает психолог Лина Дианова. В ролике на YouTube она прокомментировала недавнее интервью актрисы журналисту Юрию Дудю*. Специалист указала на нескрываемое наслаждение, с которым та говорит о предстоящем запое.
"У Яны Трояновой алкоголизм, который она не скрывает. Не то чтобы я сейчас Америку открыла — и все такие: "Вау!" Смотрите, с каким удовольствием она рассказывает о предстоящем алкогольном загуле", — отметила психолог.
Дианова подчеркнула, что именно так ведут себя зависимые люди: мысли о предмете, к которому у них есть тяга, приносят им много энергии и чувство предвкушения.
Напомним, Яна Троянова покинула Россию и заняла ярую проукраинскую позицию. С осени 2022 года она проживает во Франции, а жизнь на родине называет "адом". В связи с высказываниями артистки её уже потребовали признать иностранным агентом, а платформа ТНТ-Premier и сайт телеканала ТНТ удалили сериал "Ольга", где та играет главную роль.
* Признан иностранным агентом.