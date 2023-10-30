Две цели сбиты в небе над Севастополем, обломки упали во двор школы

В Севастополе сработали средства ПВО, российские военные, по предварительной информации, уничтожили две воздушные цели. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

"По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане. Прошу всех сохранять спокойствие и пока не покидать места укрытия", — написал он в телеграм-канале.

Глава города добавил, что сейчас все службы приведены в состояние боевой готовности, а дым в районе Севастопольской бухты — это результат использования ВС РФ табельных средств маскировки.

Воздушная тревога в городе отменена, а морской и наземный общественный транспорт возобновляет движение.