Две цели сбиты в небе над Севастополем, обломки упали во двор школы
Губернатор Развожаев сообщил об уничтожении двух воздушных целей в Севастополе
В Севастополе сработали средства ПВО, российские военные, по предварительной информации, уничтожили две воздушные цели. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане. Прошу всех сохранять спокойствие и пока не покидать места укрытия", — написал он в телеграм-канале.
Глава города добавил, что сейчас все службы приведены в состояние боевой готовности, а дым в районе Севастопольской бухты — это результат использования ВС РФ табельных средств маскировки.
Воздушная тревога в городе отменена, а морской и наземный общественный транспорт возобновляет движение.
Ранее сегодня на Крымском мосту и в Севастополе была объявлена воздушная тревога после атаки украинских катеров. Движение морского и наземного общественного транспорта было приостановлено.
ТАСС / Сергей Мальгавко