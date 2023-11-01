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1 ноября, 08:53

Движение по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам. Также очевидцы сообщают о дымовой завесе над мостовым переходом.

"Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", — отметили в телеграм-канале.

Также дымовую маскировку военные применяют сейчас в районе Севастопольской бухты сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Если увидите дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно", — написал он в телеграм-канале.

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Ранее сегодня утром, 1 ноября, движение автотранспорта по Крымскому мосту уже перекрывали, а в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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