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Регион
Опубликовано 1 ноября 2023, 03:56
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Воздушную тревогу объявили в Севастополе, движение по Крымскому мосту при этом перекрыли

Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал он.

Кроме того, согласно сообщению инфоцентра, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Один человек ранен из-за падения обломков ракеты в Севастополе
Один человек ранен из-за падения обломков ракеты в Севастополе

А ранее Михаил Развожаев сообщал, как Черноморский флот отражал атаку БПЛА над акваторией Севастополя. Так он объяснил причину громких звуков в городе.

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t.me / Аксёнов Z 82

Артур Лапсаков
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