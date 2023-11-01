Воздушную тревогу объявили в Севастополе, движение по Крымскому мосту при этом перекрыли
Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал он.
Кроме того, согласно сообщению инфоцентра, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
А ранее Михаил Развожаев сообщал, как Черноморский флот отражал атаку БПЛА над акваторией Севастополя. Так он объяснил причину громких звуков в городе.
t.me / Аксёнов Z 82