Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал он.

Кроме того, согласно сообщению инфоцентра, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.