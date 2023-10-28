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28 октября, 13:55

Офицер Росгвардии, оставивший Крымский мост без защиты, пойдёт под суд

Суд рассмотрит дело о закупке неисправных комплексов защиты Крымского моста

В Москве перед Вторым западным окружным военным судом предстанет военный, которого обвиняют в закупке неподходящих средств защиты от беспилотников, которые используются для охраны Крымского моста. Речь идёт о бывшем начальнике отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергее Волкове.

"Дело в отношении Волкова поступило в суд", — сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в суде.

По версии следствия, полковник Волков закупил для защиты Крымского моста и Керченского пролива два комплекса "Орёл-БПЛА" почти на 400 миллионов рублей, которые по своим техническим характеристикам не могли противостоять беспилотникам. Уже после установки выяснилось, что купленные комплексы не имеют возможности радиоподавления дронов, в итоге Росгвардия приостановила их использование.

Как ранее сообщал Лайф, Волкову предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий", ему грозит до десяти лет лишения свободы. Военный был задержан в марте текущего года.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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