Офицер Росгвардии, оставивший Крымский мост без защиты, пойдёт под суд
Суд рассмотрит дело о закупке неисправных комплексов защиты Крымского моста
В Москве перед Вторым западным окружным военным судом предстанет военный, которого обвиняют в закупке неподходящих средств защиты от беспилотников, которые используются для охраны Крымского моста. Речь идёт о бывшем начальнике отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии Сергее Волкове.
"Дело в отношении Волкова поступило в суд", — сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в суде.
По версии следствия, полковник Волков закупил для защиты Крымского моста и Керченского пролива два комплекса "Орёл-БПЛА" почти на 400 миллионов рублей, которые по своим техническим характеристикам не могли противостоять беспилотникам. Уже после установки выяснилось, что купленные комплексы не имеют возможности радиоподавления дронов, в итоге Росгвардия приостановила их использование.
Как ранее сообщал Лайф, Волкову предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий", ему грозит до десяти лет лишения свободы. Военный был задержан в марте текущего года.
ТАСС / Сергей Мальгавко