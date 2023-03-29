Полковника Росгвардии обвинили в поставке неисправных БПЛА, охранявших Крымский мост

Полковнику Росгвардии Сергею Волкову предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий" в поставке неисправных комплексов "Орёл-БПЛА" для охраны Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как уточнил следователь Главного военного следственного управления СК Сергей Щербаков, ущерб по делу начальника отдела Морского управления Росгвардии, который поручил подготовить заявку о закупке двух комплексов, оценивается почти в 400 миллионов рублей.

"По результатам аукциона был заключён госконтракт на общую сумму 395 миллионов 486 тысяч 196 рублей, было установлено, что поставленные комплексы не могут обеспечивать возможность обнаружения в пространстве судов, в результате чего действия Волкова повлекли тяжкие последствия", — отмечается в заявлении.

Следователь требует поместить Волкова в СИЗО как минимум до 17 мая. При этом его адвокат попросил судью провести закрытое заседание, отметив, что в деле имеются материалы с грифом "Секретно", но получил отказ. Кстати, сам подозреваемый свою вину в закупке неисправных комплексов отрицает.