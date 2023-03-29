Полковника Росгвардии обвинили в поставке неисправных БПЛА, охранявших Крымский мост
Полковника Росгвардии Волкова обвинили в закупке неисправных комплексов "Орёл-БПЛА"
Полковнику Росгвардии Сергею Волкову предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий" в поставке неисправных комплексов "Орёл-БПЛА" для охраны Крымского моста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
Как уточнил следователь Главного военного следственного управления СК Сергей Щербаков, ущерб по делу начальника отдела Морского управления Росгвардии, который поручил подготовить заявку о закупке двух комплексов, оценивается почти в 400 миллионов рублей.
"По результатам аукциона был заключён госконтракт на общую сумму 395 миллионов 486 тысяч 196 рублей, было установлено, что поставленные комплексы не могут обеспечивать возможность обнаружения в пространстве судов, в результате чего действия Волкова повлекли тяжкие последствия", — отмечается в заявлении.
Следователь требует поместить Волкова в СИЗО как минимум до 17 мая. При этом его адвокат попросил судью провести закрытое заседание, отметив, что в деле имеются материалы с грифом "Секретно", но получил отказ. Кстати, сам подозреваемый свою вину в закупке неисправных комплексов отрицает.
Напомним, ранее была раскрыта схема поставок неисправного оружия на 400 миллионов рублей, которую пытался провернуть начальник Морского управления полковник Сергей Волков. По данным следствия была организована поставка некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам.
ТАСС / Сергей Мальгавко