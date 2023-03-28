Хинштейн: В Росгвардии вскрыли схему поставок неисправного оружия на 400 млн рублей

Сотрудники собственной безопасности Росгвардии вскрыли схему поставок неисправного оружия на 400 миллионов рублей, задержан начальник Морского управления полковник Сергей Волков. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"По решению директора Росгвардии Виктора Золотова все собранные материалы были переданы в следственные органы и военную прокуратуру", — написал он в телеграм-канале.

В ходе расследования выяснилось, что должностные лица ведомства организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, у него дома и в служебном кабинете проведены обыски. Волков задержан на 48 часов.