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7 ноября, 01:43

Система ПВО сбила пять беспилотников в Севастополе

В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — написал он.

В Херсонской области комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00

В Херсонской области комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00

Последний раз о работе ПВО в Крыму сообщалось 1 ноября. Тогда Михаил Развожаев уточнял, что военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова.

Обложка ©

t.me / РаZVожаев

Артур Лапсаков
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