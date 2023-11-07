Система ПВО сбила пять беспилотников в Севастополе
В Севастополе работает система противовоздушной обороны. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"По предварительным данным, над акваторией уже сбито пять БПЛА. Все службы работают в штатном режиме", — написал он.
Последний раз о работе ПВО в Крыму сообщалось 1 ноября. Тогда Михаил Развожаев уточнял, что военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова.
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