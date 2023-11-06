В Херсонской области комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00
Губернатор Сальдо сообщил об изменении комендантского часа в Херсонской области
В Херсонской области изменили период действия комендантского часа с 7 ноября, раньше он начинался в 21:00 и заканчивался в 05:00. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.
"Период действия комендантского часа на всей территории Херсонской области установить с 20:00 до 06:00 часов", — говорится в тексте.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в небе над регионом сбили три украинские ракеты, которые летели на Крым. По его словам, провокация киевского режима не состоялась.
ТАСС / Алексей Коновалов