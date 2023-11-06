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Регион
Опубликовано 6 ноября 2023, 10:22

В Херсонской области комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00

Губернатор Сальдо сообщил об изменении комендантского часа в Херсонской области

В Херсонской области изменили период действия комендантского часа с 7 ноября, раньше он начинался в 21:00 и заканчивался в 05:00. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.

"Период действия комендантского часа на всей территории Херсонской области установить с 20:00 до 06:00 часов", — говорится в тексте.

Херсонская область по примеру Крыма решила судиться с Украиной за причинённый ущерб
Херсонская область по примеру Крыма решила судиться с Украиной за причинённый ущерб

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в небе над регионом сбили три украинские ракеты, которые летели на Крым. По его словам, провокация киевского режима не состоялась.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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