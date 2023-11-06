В Херсонской области комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00

В Херсонской области изменили период действия комендантского часа с 7 ноября, раньше он начинался в 21:00 и заканчивался в 05:00. Соответствующий указ подписал губернатор региона Владимир Сальдо.

"Период действия комендантского часа на всей территории Херсонской области установить с 20:00 до 06:00 часов", — говорится в тексте.