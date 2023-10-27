Херсонская область по примеру Крыма решила судиться с Украиной за причинённый ущерб

Крымские власти намерены подать к Киеву судебный иск о возмещении ущерба от энергетической блокады полуострова в 2015–2016 годах. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 27 октября, глава Комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. По его словам, параллельно идёт подсчёт ущерба по транспортной, продовольственной и банковской блокадам региона.

"Следующий иск по энергоблокаде. Работа по его подготовке ведётся", — приводит слова Трофимова РИА "Новости".

Херсонская область по примеру Крыма тоже изъявила готовность посчитать и предъявить иск за нанесённый ущерб украинским властям.

"На данном этапе от исков вряд ли будет практическая польза, они помогут задокументировать ущерб, нанесённый киевским режимом. Это пригодится в будущем", — заявил агентству губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.