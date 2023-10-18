Суд на Украине вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову
Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым. Обложка © LIFE
Малиновский районный суд Одессы вынес вердикт по делу заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова, который год назад погиб в ДТП. Скончавшегося чиновника решили "приговорить" к девяти годам за коллаборационизм, к тринадцати годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны. Об этом сообщило украинское издание "Страна".
Издание уточняет, что приговор вынесли, так как украинские власти не могут подтвердить факт смерти чиновника.
Напомним, заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии под Геническом 9 ноября 2022 года. По предварительным данным, виновником ДТП был водитель, управлявший грузовиком, с которым столкнулся на большой скорости бронированный внедорожник заместителя главы Херсонской области. Стремоусова похоронили на центральном кладбище Симферополя.