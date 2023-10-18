Суд на Украине вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову

Малиновский районный суд Одессы вынес вердикт по делу заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова, который год назад погиб в ДТП. Скончавшегося чиновника решили "приговорить" к девяти годам за коллаборационизм, к тринадцати годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны. Об этом сообщило украинское издание "Страна".