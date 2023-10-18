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18 октября, 09:36

Суд на Украине вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову

<p>Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым. Обложка © LIFE</p>

Церемония прощания с Кириллом Стремоусовым. Обложка © LIFE

Малиновский районный суд Одессы вынес вердикт по делу заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова, который год назад погиб в ДТП. Скончавшегося чиновника решили "приговорить" к девяти годам за коллаборационизм, к тринадцати годам с конфискацией имущества за госизмену и к пожизненному заключению за госизмену в условиях войны. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Издание уточняет, что приговор вынесли, так как украинские власти не могут подтвердить факт смерти чиновника.

Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно

Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно

Напомним, заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в автомобильной аварии под Геническом 9 ноября 2022 года. По предварительным данным, виновником ДТП был водитель, управлявший грузовиком, с которым столкнулся на большой скорости бронированный внедорожник заместителя главы Херсонской области. Стремоусова похоронили на центральном кладбище Симферополя.

Александра Вишнякова
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