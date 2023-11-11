Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Брянской области

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника самолётного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. <...> Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал он в телеграм-канале.