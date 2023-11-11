Силы ПВО сбили четыре беспилотника в Брянской области
Губернатор Богомаз: Над Стародубским округом сбиты четыре БПЛА самолётного типа
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника самолётного типа в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
"Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолётного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. <...> Спасибо нашим подразделениям ПВО!" — написал он в телеграм-канале.
Губернатор также уточнил, что ни пострадавших, ни разрушений в результате ЧП нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Также сегодня ночью стало известно, что украинская сторона планировала атаковать российские объекты в Смоленской и Московской областях, однако все попытки противника были пресечены силами ПВО. Один из сбитых дронов упал в подмосковной Коломне возле Конструкторского бюро машиностроения. При этом, как уточнил глава Смоленской области, в регионе никто не пострадал.
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