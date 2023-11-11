При атаке БПЛА в Смоленской области никто не пострадал, сообщил губернатор
Глава Смоленской области: Пострадавших в результате падения сбитого БПЛА нет
В результате атаки украинского беспилотника в Смоленской области пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.
"Уважаемые смоляне! Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.
Глава области также уточнил, что в настоящее время на месте падения дрона работают оперативные службы.
Напомним, сегодня Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники в небе над Смоленской и Московской областями. Известно, что сбитый в Коломне дрон упал возле Конструкторского бюро машиностроения. Это один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, основанный в 1942 году.
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