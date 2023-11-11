При атаке БПЛА в Смоленской области никто не пострадал, сообщил губернатор

В результате атаки украинского беспилотника в Смоленской области пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин.

"Уважаемые смоляне! Ночью силами ПВО и РЭБ в Смоленском районе обезврежен беспилотный летательный аппарат самолётного типа. Пострадавших нет", — написал он в телеграм-канале.

Глава области также уточнил, что в настоящее время на месте падения дрона работают оперативные службы.