Сбитый в Коломне беспилотник упал возле конструкторского бюро
SHOT: Сбитый в Коломне БПЛА упал возле "Конструкторского бюро машиностроения"
Сбитый в Коломне беспилотник упал возле "Конструкторского бюро машиностроения". SHOT публикует видео с места событий.
Обстановка возле "Конструкторского бюро машиностроения" в Коломне, где сбили украинский беспилотник. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах видно, что на месте дежурят полицейские и машины скорой помощи. При этом информации о пострадавших не поступало.
Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" (КБМ) в Коломне — один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Основано в 1942 году.
Telegram / SHOT