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10 ноября, 23:03

Сбитый в Коломне беспилотник упал возле конструкторского бюро

SHOT: Сбитый в Коломне БПЛА упал возле "Конструкторского бюро машиностроения"

Сбитый в Коломне беспилотник упал возле "Конструкторского бюро машиностроения". SHOT публикует видео с места событий.

Обстановка возле "Конструкторского бюро машиностроения" в Коломне, где сбили украинский беспилотник. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах видно, что на месте дежурят полицейские и машины скорой помощи. При этом информации о пострадавших не поступало.

Ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени АО "Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" (КБМ) в Коломне — один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Основано в 1942 году.

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Напомним, ранее жители подмосковной Коломны сообщали о звуках взрывов в городе. После этого в Минобороны проинформировали о перехвате двух украинских беспилотников — в Московской и Смоленской областях.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Никита Никонов
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